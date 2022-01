Per tutti i fan della mela, The Basic Apple Guy ha pubblicato dei nuovi sfondi che potete scaricare gratuitamente per i vostri MacBook Pro, direttamente dal loro sito da questo link.

Questi wallpaper hanno come reference delle immagini pubblicate da iFixit che mostrano parte dello smontaggio dei MacBook Pro. In questi sfondi sono visibili tutti i componenti interni dei portatili, come i chip M1, il sistema di raffreddamento e molti altri. Sono disponibili 11 diverse colorazioni di wallpaper sia per i MacBook Pro da 14 che da 16 pollici.

Il processo creativo

In un post sul suo blog, The Basic Apple Guy ha descritto in maniera dettagliata tutto il workflow.

Spiega che la difficoltà maggiore di questo progetto risiedeva nel fatto che le immagini che ha usato come referenze, erano composte da 3.485 parti per il MacBook pro da 14 pollici e 3.624 parti per il MacBook da 16 pollici.

Quindi ha dovuto disegnare a mano migliaia e migliaia di componenti tecnici dei portatili di punta di casa Apple. Questo, come ha spiegato nel suo blog, gli ha consentito di provare nuove tecniche di disegno su Illustrator. Inoltre, molte di queste parti erano molto difficili da replicare, come per esempio le ventole, che gli hanno portato via diverse ore di disegno.

Precedentemente aveva fatto un lavoro simile, ma molto più semplice, per creare gli sfondi di iPhone 13 e IPhone 12. In quel caso però, aveva solo circa 400 parti singole da ridisegnare a mano. Quel progetto gli è servito sicuramente come allenamento per poter fare lo step successivo con questi magnifici wallpaper per i MacBook Pro.