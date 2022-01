Stellantis ha investito in Factorial Energy insieme ad altri investitori. I finanziamenti verranno utilizzati per accelerare la produzione commerciale e l’implementazione della tecnologia delle batterie allo stato solido di Factorial, che promette un’autonomia fino al 50% maggiore rispetto all’attuale tecnologia agli ioni di litio.

“Stellantis è proiettata nel futuro, e la sua trasformazione prevede 33 modelli elettrici disponibili in questo momento e otto veicoli elettrici a batteria in arrivo nei prossimi 18 mesi”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Con i nostri partner, incluso Factorial, elettriremo rapidamente il nostro portafoglio di marchi con soluzioni sicure, sostenibili e convenienti”.

Stellantis ha annunciato durante il suo programma EV Day nel luglio 2021 il suo obiettivo di avere la prima tecnologia competitiva per batterie a stato solido introdotta entro il 2026.

“Continuiamo a muoverci in modo aggressivo verso il nostro obiettivo di fornire ai nostri clienti la tecnologia delle batterie allo stato solido su scala mondiale“, ha affermato Siyu Huang, Ph.D., CEO di Factorial Energy. “Questo finanziamento ci consentirà non solo di far avanzare la ricerca e lo sviluppo di base, ma anche di ampliare il nostro team e investire in impianti di produzione per guidare la produzione commerciale”.

Factorial sta costruendo un impianto di produzione all’avanguardia che consentirà all’azienda di scalare la sua produzione di celle e produrre batterie per i test dei clienti. La struttura sarà situata nell’area del New England e la costruzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2022.

La tecnologia di Factorial

“Da quando abbiamo sviluppato con successo la prima batteria a stato solido da 40 Amp-ora nel 2021, il progetto è andato ampiamente avanti“, ha continuato Huang. “Non vediamo l’ora di mettere le batterie nelle mani dei nostri clienti per test e convalide faticosi al livello successivo.”

La tecnologia di Factorial offre un elevato livello di sicurezza operativa ed estende l’autonomia fino al 50 percento, affrontando due fattori chiave per un’ampia adozione da parte dei consumatori. La sua compatibilità immediata con l’infrastruttura di produzione di batterie agli ioni di litio esistente riduce i costi e la complessità del passaggio a una tecnologia di batteria diversa per i produttori di automobili. La società ha accordi di sviluppo congiunto (annunciati alla fine del 2021) con Mercedes-Benz, Stellantis e Hyundai, tre dei primi 10 produttori automobilistici mondiali, per commercializzare le batterie di Factorial.

I progressi di Factorial si basano su FEST (Factorial Electrolyte System Technology), che sfrutta un materiale elettrolitico solido brevettato che consente prestazioni cellulari sicure e affidabili con elettrodi ad alta tensione e ad alta capacità a temperatura ambiente. All’inizio di quest’anno, Factorial è stato il primo a raggiungere il benchmark di 40 Amp-ora con una cella a stato solido che funziona a temperatura ambiente, dimostrando la scalabilità di FEST.