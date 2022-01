Come abbiamo accennato più volte, quest’anno Apple rilascerà una serie di nuovi prodotti, che vanno dall’iPhone 14 ad altro ancora. Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple si prepara a rivelare la ‘più ampia selezione di nuovi articoli hardware nella storia dell’azienda’ questo autunno.

Mark Gurman di Bloomberg afferma nell’ultimo numero della sua newsletter Power On di essere stato informato che Apple terrà una serie di annunci fino all’autunno. Questi annunci includono un MacBook Air completamente riprogettato, un nuovo iPad Pro e altri prodotti.

Apple potrebbe non limitarsi quest’anno

‘A tal fine, sono stato informato che Apple sta preparando la più diversificata serie di nuovi elementi hardware nella storia dell’azienda per il rilascio questo autunno.’, dice Gurman. Questo ha perfettamente senso: quattro nuovi iPhone, un MacBook Pro di fascia bassa, un iMac aggiornato, il nuovo Mac Pro, un MacBook Air rivisto, un aggiornamento di AirPods Pro, tre Apple Watch, un iPad di fascia bassa e iPad Pro tutti sulla lista dei desideri degli utenti.

Gurman conferma anche il suo precedente rapporto secondo cui Apple avrà il suo primo evento dell’anno a marzo o aprile, con l’iPhone SE tra i prodotti annunciati. Secondo le notizie di oggi, il rinnovato iPad Pro di Apple non sarà presentato all’evento di primavera. ‘Dati i maggiori miglioramenti in cantiere per quest’anno’, afferma Gurman, ‘mi aspetto che il prossimo iPad arrivi più tardi della primavera’.

Con questo in mente, Gurman prevede che la presentazione primaverile di Apple sarà incentrata su iPhone SE 3, un nuovo iPad Air e forse un nuovo Mac di fascia alta di qualche tipo.