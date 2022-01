L’operatore WindTre sta proponendo ad alcuni già clienti di rete fissa, la nuova SIM in convergenza con un’offerta a prezzi personalizzati a partire da 3,99 euro al mese, ossia MIA Unlimited x Super Fibra.

L’offerta predispone un bundle molto ricco di minuti, SMS e soprattutto Giga. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre sta proponendo MIA Unlimited x Super Fibra solo ad alcuni clienti

L’operatore sta proponendo l’offerta tramite delle campagne promozionali via email l’offerta dedicata ad alcuni già clienti dell’operatore arancione, che hanno solo la rete fissa attiva. L’offerta MIA Unlimited x Super Fibra comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 SMS verso tutti e Giga illimitati alla massima velocità disponibile, il tutto a soli 3.99 euro al mese.

Si segnala inoltre che in questi giorni sono partite delle campagne via mail indirizzate anche ad alcuni già clienti mobile WindTre, in questo caso proponendo l’attivazione della linea fissa con MIA Super Fibra ai prezzi scontati di 22,99 euro e in alcuni casi anche di 19,99 euro al mese. Dunque, ai già clienti di rete fissa selezionati viene proposta l’offerta mobile WindTre MIA Unlimited x Super Fibra, con possibilità di ottenere prezzi mensili differenziati.

Ecco un esempio del testo presente nell’ SMS inviato dall’operatore: “L’anno nuovo inizia al meglio! Scegli WINDTRE anche per il tuo smartphone ad un prezzo eccezionale“. L’offerta WINDTRE MIA Unlimited x Super Fibra potrà essere attivata solo dallo stesso intestatario della linea fissa selezionata, e viene attualmente proposta con prezzi a partire da 3,99 euro al mese, ad altri a 4,99 euro al mese e infine anche a 6,99 euro al mese, con il canone mensile che sarà addebitato nella fattura della linea fissa.