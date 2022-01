La popolarità di WhatsApp non è opinabile. Dopo gli evidenti soprusi nell’emisfero privacy molti avevano creduto nel tracollo di una piattaforma che invece ha guadagnati nuovi affiliati. I fedeli si tengono stretti la loro applicazione forte ora di nuovi aggiornamenti importanti che ampliano la pletora di possibilità per l’interazione con i contatti.

Nonostante la sua fama e gli evidenti miglioramenti posti in essere dal team Meta sempre più utenti rischiano di perdere l’account sotto i colpi di una ben celata truffa che rischia di mandare tutto per aria. Ecco cosa sta succedendo per il furto dei dati personali causati da un messaggio molto sospetto.

WhatsApp: il messaggio strano che rischia di farvi perdere tutte le chat

Chat e contenuti condivisi come documenti, foto e video personali rischiano di cadere in mano degli hacker dopo la recente truffa segnalata dal Commissariato di Polizia Online. Diversi i pericoli per gli utenti che dopo aver scampato l’affronto PostePay si trovano ora a fronteggiare l’insano pericolo di un SMS truffaldino. In un post le autorità mettono in guardia l’utenza circa un testo con link di rimando che escplica quanto segue:

“Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo“.

Il post prosegue rimarcando che:

“Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in rubrica“.

In nessun caso si deve fornire il codice segreto necessario per bypassare il blocco di sicurezza ed attivare l’account. Un malintenzionato in possesso di questo numero nascosto può accedere al profilo con gravi conseguenze per la propria privacy e quella dei propri contatti.