Le informazioni sul nuovo iPhone SE 3 si stanno susseguendo incessantemente negli ultimi giorni. La presentazione del device Apple dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi ma ogni giorno riusciamo a scoprire un nuovo dettaglio sul device.

Grazie alle precedenti indiscrezioni, abbiamo potuto ammirare il design del dispositivo mostrato attraverso alcuni render. Le singole immagini poi sono state elaborate in 3D per ottenere un filmato che mostrasse lo smartphone da ogni angolazione.

I ragazzi di Coverpigtou però si sono spinti oltre realizzando un modello fisico di Apple iPhone SE 3 2022. Basandosi sui render di David (anche noto come xleaks7) il team ha stampato in 3D un modello dummy dello smartphone.

Le indiscrezioni sul nuovo Apple iPhone SE 3 2022 si fanno sempre più insistenti

Essendo basato sulle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, nel modello dummy non ci sono novità di rilievo in termini di design. Tuttavia, poter ammirare lo smartphone dal vivo, anche se in versione finta, fa sempre un certo effetto.

Finalmente si possono capire le proporzioni reali del device e come si terrà in mano. Infatti, le dimensioni di 138.4 x 67.3 x 7.3 mm permettono allo smartphone di vantare una diagonale del display da 5.69 pollici. Si tratta di un display dalle dimensioni contenute rispetto a quelli a cui siamo abituati attualmente.

Sul retro trova spazio una singola fotocamera e il flash LED. Il logo Apple è presente ma è spostato verso la parte superiore invece che essere esattamente al centro della scocca. Il debutto è atteso per marzo o aprile ma certamente Apple rilascerà informazioni ufficiali nel corso delle prossime settimane.