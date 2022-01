A partire da ieri, 17 gennaio 2022, l’operatore WindTre permette a tutti i clienti che hanno attivato l’offerta Reload Plus, di richiedere il “cambia” smartphone con l’apertura della finestra temporale tra il 13° e il 29° mese dall’attivazione del contratto.

Il cliente WindTre avrà la possibilità di cambiare il proprio smartphone e sceglierne uno nuovo tra quelli a listino, sottoscrivendo un nuovo contratto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre permette di cambiare lo smartphone con Reload Plus

Per chi non conoscesse la promozione Reload Plus permette di acquistare lo smartphone e successivamente, dal tredicesimo mese e fino al ventinovesimo mese dall’attivazione del contratto può decidere di effettuare il cambio verso un nuovo device top di gamma tra quelli presenti a listino con rata non di inferiore importo. In base al listino in vigore il nuovo smartphone potrebbe prevedere un anticipo e che resta a carico del cliente la rata di acquisto relativa al mese in cui avviene il cambio.

Una volta deciso lo smartphone da acquistare, si dovrà restituire il precedente in buone condizioni, senza pagare e relative rate a scadere del precedente dispositivo. Il cliente sottoscriverà una nuova offerta per ulteriori 30 mesi con il nuovo smartphone acquistato. E’ possibile procedere al cambio solo se si è in regola con i pagamenti e lo smartphone restituito viene accettato soltanto se integro e funzionante, vanno bene piccoli graffi o ammaccature.

Altra condizione necessaria è che sia il dispositivo che il suo IMEI devono corrispondere a quello registrato in fase di sottoscrizione del servizio Reload Plus. La nuova funzionalità del “Cambia” di Reload Plus è tecnicamente disponibile dal 17 gennaio 2022. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.