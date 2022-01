WhatsApp: ecco quali sono le tre funzioni segrete migliori del 2022

Esistono svariate funzioni su WhatsApp grazie ai nuovi aggiornamenti introdotti nel corso degli anni. Alcune di queste però non bastano agli utenti che vogliono ottenere di meglio. Ci sono delle applicazioni che tuttora risultano legali al 100% e che potete scaricare con l’ausilio del web.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono davvero interessanti ma segrete, ecco quali sono

Molto spesso agli utenti non basta avere delle funzioni realmente eccezionali all’interno di WhatsApp. Ne esistono alcune davvero fantastiche, le quali sono disponibili solo mediante applicazioni di terze parti.

La prima, quella più ricercata, è quella che permette di dare agli utenti l’opportunità di spiare una o più persone. Sia chiaro che non sarà possibile ottenere informazioni riguardo alle chat altrui, ma solo in merito ai movimenti. In poche parole scaricando Whats Tracker potrete avere l’opportunità di sapere quando una delle persone che scegliete di monitorare entra o esce da WhatsApp. Tl tutto con una notifica istantanea e un report a fine giornata.

Segue poi un’altra applicazione molto interessante, la quale risulta gratuita come la precedente. Stiamo parlando di Unseen, la quale vi consentirà praticamente di passare in osservati risultando invisibili e senza aggiornare il vostro ultimo accesso. L’applicazione in questione intercetta i messaggi in arrivo, permettendo all’utente WhatsApp di leggerli al di fuori dell’applicazione ufficiale.

Infine ecco la vera chicca, quella che vi consente di recuperare quei messaggi che aprendo una chat su WhatsApp ritrovate cancellati di proposito dall’utente. Potrei recuperarli grazie a WAMR, applicazione che salva il contenuto di ogni notifica in arrivo permettendovi dunque di recuperarlo in ogni momento.