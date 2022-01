Altri rendering e voci sulla prossima serie Galaxy S22 di Samsung sono stati svelati con l’avanzare del calendario fino a gennaio. Una delle voci più recenti sulla serie riguarda il Samsung Galaxy S22 Ultra top di gamma e le opzioni di archiviazione che saranno disponibili per i clienti.

Potresti ricordare che il Samsung Galaxy S10 Plus era disponibile con una capacità di archiviazione di 1 TB nel 2019. Tuttavia, Samsung non ha mantenuto questa opzione disponibile per nessun altro telefono Galaxy da allora e con Apple che ora offre una capacità di 1 TB sulle versioni di iPhone 13 Pro, molti informatori affermano che Samsung sta tornando sui suoi passi con il prossimo Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra 5G: la prossima serie in arrivo a febbraio ?

Più precisamente, l’ex dipendente Samsung SuperRoader ha twittato sabato che ‘Samsung ha scelto di supportare solo 1 TB per il Galaxy S22 Ultra. La data di uscita, tuttavia, rimane sconosciuta. La scheda tecnica rilasciata in precedenza, trapelata su Twitter da Zaryab Khan, non solo non ha mostrato il dispositivo da 1 TB, ma ha anche rivelato che il modello base Galaxy S22 Ultra avrà 8 GB di memoria anziché i 12 GB che il modello base aveva l’ultimo anno. Verrà offerta un’unità con 12 GB di spazio di archiviazione, con opzioni di archiviazione di 128 GB, 256 GB e 512 GB dichiarate nel tweet di Khan.

Secondo LetsGo Digital, il modello base del Galaxy S22 Ultra con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione potrebbe costare 1.300 euro. Il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 1.400 euro, mentre quello con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 1.500 euro.

Il Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in quattro colori: nero, bianco, verde e bordeaux. Ancora più cruciale, è stata ipotizzata che a causa di problemi di produzione, Samsung potrebbe essere costretta ad abbandonare il chipset Exynos 2200 con grafica AMD a favore dello Snapdragon 8 Gen 1 in tutte le unità.