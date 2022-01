Il creatore di Hitman 3 IO Interactive organizzerà una grande festa per il primo compleanno del gioco il 20 gennaio, a partire dall’uscita di Hitman Trilogy, che sarà disponibile nella libreria Game Pass sia su PC Windows che su Xbox, ha rivelato lo studio giovedì.

Il bundle comprende tutti e tre i giochi della trilogia di World of Assassination – Hitman del 2016, Hitman 2 del 2018 e Hitman 3 del 2021 – e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X lo stesso giorno. Poiché l’accordo di esclusività di un anno del gioco con Epic Games Store scade il 20 gennaio, la versione PC della trilogia sarà accessibile tramite Steam e Epic Games Store.

Il 20 gennaio Hitman 3 sarà disponibile anche su una nuova piattaforma: la realtà virtuale per PC. Finora, la funzione VR è stata accessibile esclusivamente su PlayStation VR, con compatibilità limitata alla versione PlayStation 4 del gioco. Gli utenti di Hitman 3 per PC, sia su Steam che sull’Epic Games Store, potranno ora provare l’intera trilogia di World of Assassination in realtà virtuale.

IO non ha specificato la compatibilità delle cuffie, affermando invece che ‘supporterà i dispositivi più popolari per offrire la migliore esperienza al maggior numero possibile di giocatori’. Ciò molto probabilmente include cuffie come Oculus Touch, che utilizzano controller separati in ciascuna mano, consentendo ai giocatori di lanciare oggetti in Hitman VR con entrambe le mani: mira con la sinistra, quindi lancia con la destra.

Oltre alle nuove piattaforme, il 20 gennaio segnerà l’inizio del secondo anno di contenuti di Hitman 3. Elusive Target Arcade, la prima di due nuove modalità di gioco pianificate nel 2022, verrà rilasciata quel giorno da IO. Questa modalità si estende alla modalità Bersaglio sfuggente preferita dai fan chiedendo ai giocatori di eliminare i bersagli in sequenza, completando numerosi contratti contemporaneamente e sbloccando chicche lungo il percorso.

La differenza più significativa tra la versione attuale e quella precedente del gioco è che i Contratti Arcade saranno disponibili a tempo indeterminato, al contrario degli Elusive Targets, che sono disponibili solo per un periodo di tempo limitato. Il mancato completamento di qualsiasi passaggio di un contratto Arcade, d’altra parte, comporterà un blocco di 12 ore, quindi c’è ancora del tempo per passare alla nuova modalità.

Infine, IO ha menzionato alcuni aggiornamenti che saranno disponibili ‘più tardi nel 2022’. Presentano una varietà di miglioramenti grafici specifici per PC come il ray-tracing in tempo reale, per riflessi e ombre, che sarà disponibile in Hitman 3 per l’intera trilogia di World of Assassination.