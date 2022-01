Google sta lavorando ad una nuova opzione per i prossimi smartwatch con Wear OS affinché siano facili da utilizzare anche per i mancini.

Avvistato su Reddit dal giornalista Mishaal Rahman, un utente si è lamentato su Issue Tracker di Google spiegando le difficoltà riscontrate nell’utilizzo del proprio dispositivo indossabile. “Il mio smartwatch Android con WearOS ha i pulsanti su un lato, mi piacerebbe indossarlo a testa in giù sull’altro braccio (sono mancino)”. A quattro anni di distanza dalla pubblicazione di questo post, un dipendente di Google ha finalmente risposto al messaggio. “Il nostro team ha implementato la funzionalità che hai richiesto e sarà disponibile sui nuovi dispositivi”.

Smartwatch Google: interessanti novità in arrivo per gli utenti mancini

Sfortunatamente, ciò significa che i mancini dovranno acquistare un nuovo smartwatch per ricevere la funzione apposita. “Non è molto utile per quelli che possiedono già uno smartwatch Google e aspettano una soluzione plausibile da anni”. Inoltre, non si sa con esattezza quando arriverà la nuova funzione con Wear OS 3. Google dichiara che la nuova versione del suo software inizierà a essere lanciata nella “seconda metà del 2022”, dando ai mancini molto tempo per decidere se acquistare un nuovo dispositivo o meno.

Inoltre, l’elenco degli smartwatch che riceveranno tale aggiornamento è limitato: per il momento sono stati menzionati solo Mobvoi, TicWatch, Fossil e Samsung. Secondo quanto riferito, Google sta anche lavorando al proprio smartwatch potenzialmente sotto il marchio Pixel che verrà lanciato quest’anno dopo l’acquisto di Fitbit. Le notizie su tale impresa sono piuttosto scarse.

L’Apple Watch, nel frattempo, ha una funzionalità simile, disponibile già da alcuni anni. Il wearable di Apple, tuttavia, non è compatibile con i dispositivi Android. Di conseguenza, Google potrebbe ugualmente sbaragliare la concorrenza e persino Apple.