Apple ha rivelato il design rinnovato della nuova linea di smartwatch: Watch Series 7. Possiamo dire addio al design cui siamo abituati. Il nuovo smartwatch non arriverà prima di quest’autunno, presumibilmente a causa di problemi con la produzione.

Il display con il nuovo design è molto più grande, con bordi più sottili del 40%. Anche il display stesso è stato migliorato, così come confermato dall’azienda, in modo che possa essere più luminoso all’interno. Il software utilizzerà in modo diverso questo nuovo schermo. Infatti, è stata introdotta una tastiera per la prima volta e nuovi quadranti progettati su misura.

Apple Watch Series 7: il design rivisitato dei nuovi dispositivi indossabili

Alcune voci avevano suggerito che Apple avrebbe completamente ridisegnato l’Apple Watch, con bordi totalmente piatti. Ma Apple lo ha descritto come “molto raffinato” e i bordi sono ancora curvi. L’azienda ha anche reso il dispositivo indossabile più resistente. Ha dimostrato che non si romperà facilmente se utilizzato mentre si pedala, mostrando anche come il software sia in grado di fare la differenza con le nuove opzioni per chi va in bicicletta, incluso il supporto per le ebike.

Anche ricaricare il dispositivo sarà più semplice. Il dispositivo può essere ricaricato soli otto minuti per ottenere rapidamente otto ore di monitoraggio del sonno. Questa caratteristica, in realtà, è stata spesso oggetto di discussione negli ultimi anni. Apple ha introdotto nuovi modi per monitorare il sonno ma senza la possibilità di caricare il dispositivo allo stesso tempo. La linea Watch Series 7 sarà disponibile in una miriade di modelli diversi: versioni in alluminio, acciaio e titanio, e in molti colori diversi. L’azienda ha anche rilasciato nuove band. La Serie 7 sarà compatibile con i cinturini esistenti di qualsiasi altro Apple Watch.