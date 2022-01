Android 12 è disponibile da tempo e le aziende stanno lavorando duramente per ottenere le loro skin individuali basate su Android 12 su smartphone compatibili. Oppo è uno dei produttori di smartphone che lavora duramente per portare Android 12 sui suoi dispositivi. Il nuovo aggiornamento ColorOS 12 sarà disponibile per una varietà di smartphone. Finora, è stato difficile tenere il passo con il programma di aggiornamento dell’azienda.

ColorOS 12 è ora disponibile insieme ad Android 12 per Oppo F19 Pro+ 5G, Oppo Reno6 Z 5G e Oppo A73 5G. È interessante vedere Oppo rilasciare l’aggiornamento contemporaneamente per tre smartphone in diverse fasce di prezzo. L’Oppo F19 Pro+ è nella categoria di punta, mentre l’Oppo Reno 6Z 5G è nella categoria intermedia premium. Nel frattempo, l’Oppo A73 5G ha un prezzo nella fascia media, pur essendo uno dei dispositivi più costosi della serie A di Oppo.

ColorOS 12: ecco quali sono le funzionalità

Vale la pena notare che l’F19 Pro+ 5G sta ottenendo un aggiornamento alla versione del firmware C.14 in Indonesia. Il Reno 6 Z 5G sta ricevendo un aggiornamento in Cambogia, Thailandia, Vietnam ed Emirati Arabi Uniti. Infine, i clienti dell’Oppo A73 5G in Arabia Saudita sono stati informati di questo aggiornamento.

Se possiedi uno dei dispositivi sopra menzionati, l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile. Vale la pena ricordare che Oppo sta rilasciando questi aggiornamenti in più fasi. Quindi potrebbe non apparire subito, ma non preoccuparti. Prevediamo che tutti i cellulari idonei riceveranno l’aggiornamento entro i prossimi giorni. Puoi provare a eseguire il controllo forzato di questo aggiornamento andando su Impostazioni > Aggiornamento software e verificando se la tua unità ha l’aggiornamento pronto per l’installazione. Oppo ha ancora un gran numero di dispositivi da aggiornare ad Android 12 e ColorOS 12, ma ci aspettiamo che alcuni di essi richiedano molto tempo.

ColorOS 12 introduce una serie di nuove funzionalità, oltre a miglioramenti della sicurezza e un motore di temi basato su sfondi.