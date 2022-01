Se siete alla ricerca del miglior smartphone Samsung del 2021, questa è forse l’occasione giusta per acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Nelle ultime ore è partita una nuova promozione che ne combina ben 2 insieme.

Infatti, oltre ad avere un cospicuo sconto sull’acquisto dello smartphone avrete in omaggio la Cover con S-Pen integrata. La promozione appena descritta sarà valida fino al prossimo 31 gennaio 2022. Ecco maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S21 Ultra ad un prezzo mai visto

La catena di elettrodomestici MediaWorld sta proponendo l’acquisto di Samsung Galaxy S21 Ultra al prezzo di 899 euro invece di 1279 euro senza bisogno di alcun coupon, infatti lo sconto è visibile direttamente in pagina. È un prezzo piuttosto importante ma comunque il minimo storico finora mai raggiunto e un’offerta rara che vi garantisce un risparmio di 380 euro per uno smartphone che resta protagonista della scena mobile, anche perché ha appena ricevuto l’aggiornamento Android 12 e One UI 4.0.

Per completezza di informazione vi ricordiamo che Samsung Galaxy S21 Ultra 5G monta un display da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X a risoluzione WQHD+ da 3200 x 1440 pixel con refresh rate a 120 Hz e luminosità massima di 1500 nit. Il processore Exynos 2100, finalmente in grado di colmare il gap con la controparte Qualcomm, è accompagnato da 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una batteria da 5000 mAh.

Il punto di forza dello smartphone è il comparto fotografico con un sensore da 108 MP con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e un sensore da 10 MP con zoom ottimo 3X. Come anticipato precedentemente, con l’acquisto del Galaxy S21 Ultra, riceverete anche la cover con S Pen in omaggio.