Iliad: solo oggi per sottoscrivere la promo con 150GB in 5G e tutto senza limiti

È arrivato il giorno meno atteso: oggi scade ufficialmente la possibilità per tutti coloro che ancora non l’avessero fatto di sottoscrivere l’offerta migliore di Iliad.

Ricordiamo infatti che circa un mese fa l’azienda aveva lanciato ufficialmente la sua nuova offerta mobile. Si tratta di quella Flash 150 che include al suo interno svariate possibilità con un prezzo realmente basso. La concorrenza infatti ha sofferto molto l’impatto di questa nuova promo, la quale però scadrà verso la mezzanotte di questa sera. Si tratta di un’offerta che molto probabilmente verrà, dalla giornata di domani, immessa in pianta stabile all’interno del sito ufficiale di Iliad, ma adesso non vi sono certezze in merito. Se avete quindi in programma di cambiare gestore, avete ancora qualche ora per avere la certezza di risparmiare ed avere tutto d’ora in avanti.

Iliad: la promo con 150 giga scade proprio stasera

Per svariate motivazioni, Iliad sta rubando la scena a tutti gli altri gestori che operano in Italia anche da più tempo. Il merito è delle sue offerte ma soprattutto di quella filosofia volta al risparmio senza biasimare qualità e quantità.

Il nostro gestore infatti mette a disposizione ancora per qualche ora la sua Flash 150, promozione invidiata da tutti sia per i contenuti che per il prezzo finale. Ricordiamo infatti che questa costa solo 9,99 € al mese per sempre e senza alcun tipo di rimodulazione futura.

Al suo interno sono disponibili minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili con un quantitativo di 150 giga in connessione 5G gratuita.