A partire dal 1 gennaio 2022, l’uso del biossido di titanio E171 come additivo alimentare sarà vietato in Europa. La proposta della Commissione Europea di vietare l’E171 nei prodotti alimentari in tutta l’Unione Europea è stata approvata poche settimane fa dai rappresentanti europei.

Il testo entrerà in vigore all’inizio del 2022, salvo obiezioni del Consiglio o del Parlamento europeo. Un periodo di transizione di sei mesi comporterà il divieto totale del suo utilizzo nei prodotti alimentari a partire da giugno 2022.

Questo additivo è utilizzato in una varietà di prodotti alimentari, tra cui gomme da masticare, dolciumi, pasticcini, zuppe e piatti pronti, grazie alla sua capacità di opacizzare e colorare un prodotto.

Nel 2021 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ritiene che l’uso del biossido di titanio come additivo alimentare non possa più essere considerato sicuro, in particolare perché non si possono escludere effetti genotossici. A causa dell’impossibilità di stabilire una dose limitata che possa essere considerata sicura, l’EFSA ha stabilito che l’uso del biossido di titanio negli alimenti non deve più essere considerato sicuro.

Alla luce di tale parere, gli Stati membri dell’UE e la Commissione hanno deciso di vietare l’additivo E171 nei prodotti alimentari. Poiché il divieto di importazione inizia nel gennaio 2022, la Commissione europea ha implementato un periodo di eliminazione graduale di sei mesi, dopodiché si applicherà il divieto di vendita di E171 nei prodotti alimentari.

Divieto di importazione per alcuni prodotti

La modifica di tali autorità avvia ufficialmente il divieto dell’additivo alimentare E171 in Europa. Se adottata, la proposta di regolamento avrebbe un effetto significativo sull’attività degli attori globali dell’industria alimentare che operano in Europa. A seguito della proposta di eliminare il biossido di titanio dall’elenco degli additivi alimentari autorizzati, alle aziende del settore alimentare sarà vietato importare prodotti contenenti E171 in Europa, ma anche produrre prodotti contenenti E171 nell’UE o venderli nell’UE .

L’uso del biossido di titanio E171 è lungi dall’essere limitato ai prodotti alimentari in quanto è anche un ingrediente centrale di un gran numero di medicinali e prodotti cosmetici. Tuttavia, per il momento, le industrie farmaceutiche e cosmetiche non saranno interessate dal divieto.