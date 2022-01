Dalla gamma di iPhone 13 ai nuovi MacBook Pro, Apple ha mostrato un’ampia collezione di prodotti l’anno scorso. Ma all’inizio del 2022, i rumors su ciò che il gigante della tecnologia ha in serbo continuano a moltiplicarsi. Anche se non abbiamo ancora una data precisa per il prossimo evento di Apple, le voci dicono che potremmo vederne uno a marzo o in aprile.

In termini di dispositivi che potrebbero arrivare quest’anno, una newsletter di Mark Gurman di Bloomberg, riportata da 9to5Mac, ha precedentemente analizzato tutto ciò che vedremo da Apple nel 2022, incluso un nuovo iPad Pro, un iMac rinnovato e un iPhone SE 5G. Ecco un elenco completo delle previsioni di Gurman per il 2022:

Linea iPhone 14

iPhone SE 5G

iPad Pro, iPad Air e iPad entry-level aggiornati

Nuovo iMac di fascia alta con silicio Apple

Nuovi auricolari AirPods Pro

MacBook Air aggiornato con un nuovo design e chip M2

Nuovo modello Mac Mini, MacBook Pro entry-level e Mac Pro con silicone Apple

Il visore misto di realtà aumentata e virtuale di Apple

Tre nuovi modelli di Apple Watch con un Apple Watch SE aggiornato, un Apple Watch standard e una versione più resistente per gli atleti di sport estremi

Quando si terrà l’evento

L’evento più recente di Apple si è tenuto ad ottobre, quando la società ha presentato gli AirPods 3 e i nuovi laptop MacBook Pro con chip in silicio M1 Pro e M1 Max, insieme ad altri HomePod Mini, un piano tariffario per Apple Music e il rilascio di MacOS Monterey.

Prima dell’evento di lancio di ottobre di Apple, la società ha ospitato altri tre eventi nel 2021. Il primo evento è stato ad aprile, quando abbiamo visto nuovi aggiornamenti per iPad, iMac colorati, tracker AirTags e un iPhone 12 viola.

Poi, due mesi dopo, ha tenuto l’evento annuale degli sviluppatori WWDC, quando abbiamo visto per la prima volta iOS 15, MacOS Monterey, WatchOS 8 e iPadOS 15. Abbiamo poi tenuto un terzo evento di Apple a settembre, quando l’azienda ha presentato il suo nuova linea di iPhone 13 con Apple Watch 7, iPad Mini 6 e iPad entry-level aggiornato.

È probabile che non vedremo Apple ospitare un altro evento fino alla primavera del 2022. Secondo la più recente newsletter PowerOn di Gurman, riportata anche da 9to5Mac, Apple ospiterà probabilmente il suo primo evento quest’anno a marzo o aprile.

Apple ospita in genere da tre a quattro eventi all’anno, di solito incluso un evento primaverile, una conferenza degli sviluppatori estiva e uno o due altri eventi in autunno. Gli eventi autunnali si tengono spesso a settembre e ottobre e tendono a presentare nuovi iPhone e aggiornamenti di Apple Watch, mentre l’evento di ottobre in genere presenta nuovi Mac e iPad.

Poiché la pandemia continua a colpire molti, dovremo aspettare e vedere se Apple tornerà per un evento di persona quest’anno o continuerà a essere solo virtuale.