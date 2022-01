Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente è sottoposto ogni giorno è senza alcun dubbio quello legato ai malware, i piccoli software dannosi infatti, pullulano nel web e cercano ad ogni occasione di infettare il maggior numero di dispositivi possibile, in modo da raccattare dati su dati utilizzabili a scapito delle vittime.

Questi software per la loro diffusione sfruttano delle banalissime app da camuffamento definite droppers che, una volta installate, assumono il controllo del dispositivo iniziando la loro azione dannosa, tutti i dati e ciò che viene digitato infatti vengono subito copiati e inviati su un server remoto per essere visionati dal creatore del malware.

Il rischio è particolarmente elevato se avete la cattiva abitudine di installare applicativi da fonti non certificate piuttosto che dagli stores, non si sa mai quello che circola in rete.

App infette da non installare