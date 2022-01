I prodotti da Carrefour sono scontati solo oggi del 70%, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una campagna promozionale che li vede accedere ad un elevatissimo quantitativo di sconti speciali, tutti applicati su dispositivi dall’alto interesse commerciale.

Spendere poco con Carrefour è decisamente semplice, per l’occasione infatti basterà recarsi in un qualsiasi negozio sul territorio nazionale, ed il gioco è pressoché fatto. I prezzi sono molto più bassi del normale, ed ogni prodotto è corredato dalla garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non gli eventuali danni accidentali.

Carrefour: occasioni e prezzi da non perdere

A differenza delle altre realtà del territorio, Carrefour ha voluto realizzare una campagna promozionale focalizzata su un singolo modello, il cui prezzo appare essere il più basso possibile. Stiamo parlando dell’ottimo TCL 20s, un prodotto lanciato sul mercato nazionale a 99 euro, e con alle spalle una scheda tecnica comunque di discreto successo.

Le caratteristiche che spiccano leggendola, riguardano un display da ben 6,22 pollici, di buona qualità considerata la risoluzione HD+ e la tecnologia IPS LCD, affiancato da un processore quad-core con 2GB di RAM, ma sopratutto con 32GB di memoria interna espandibili ed un comparto fotografico composto da 2 sensori da 12 megapixel. L’autonomia è complessivamente più che soddisfacente, data la presenza di un componente da 4000mAh (senza però ricarica rapida o wireless). Il prodotto, come anticipato, potrà essere acquistato solamente in negozio, almeno al prezzo indicato.