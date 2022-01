Per il Realme GT Neo2 è in arrivo una nuova versione che farà contenti tantissimi appassionati di manga ed anime. Il produttore ha annunciato il debutto della Dragon Ball Z Limited Edition in Cina nei giorni scorsi.

Il tono dell’annuncio lasciava intendere che questa versione fosse un’esclusiva del mercato asiatico. Tuttavia, Realme ha deciso di aprire uno spiraglio di speranza anche per gli appassionati nel resto del mondo.

Attraverso un cinguettio su Twitter, Francis Wong (Capo della divisione Marketing di Realme) ha annunciato che GT Neo2 nell’edizione limitata Dragon Ball Z potrebbe arrivare anche in India e in Europa.

Have you watched Dragonball and should we launch it in India & Europe? #DragonBallGT #realmeGT pic.twitter.com/0VzbaEHeN1