Tra le novità di NVIDIA al CES 2022 c’è anche la GPU GeForce RTX 3050. La nuova arrivata nella lineup del produttore può contare sulla seconda generazione del motore che gestisce il Ray Tracing e su 8GB di memoria GDDR6. Il prezzo di partenza sarà di 249 dollari e la disponibilità a livello mondiale partirà dal 27 gennaio.

Infine, NVIDIA sta continuando ad ampliare i contenuti che supportano attivamente il Rey Tracing e l’IA per il miglioramento delle performance in game. Dall’ultimo CES sono stati aggiunti oltre 150 titoli per un totale di oltre 1 miliardo di ore di gioco. Tra i principali giochi supportati o che saranno presto supportati troviamo: