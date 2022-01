Il CES 2022 sta per chiudere i battenti ma durante la prima fiera dell’elettronica dell’anno non sono mancate di certo le sorprese. Il gruppo Anker è uno dei più attivi nel settore tecnologico e le varie soluzioni proposte sono orientate sia al lavoro che al tempo libero.

Questa ampia varietà di prodotti è declinata attraverso vari brand come Soundcore, eufy e Nebula, ognuno con una attenzione specifica ad un particolare settore. La fiera Losangelina è lo scenario perfetto per mostrare le novità che caratterizzeranno il nuovo anno del brand.

Si parte immediatamente con l’importanza sempre crescente dello smart working che ha portato allo sviluppo di AnkerWork B600. Si tratta di un valido alleato per le videoconferenze in quando la webcam all-in-one integra una camera 2K, quattro microfoni, speaker e anche una luce per rendere le inquadrature sempre perfette.

Anker presenta tanti nuovi device al CES 2022 e fa incetta di premi e riconoscimenti

Il secondo prodotto lanciato è Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512 Wh). Definire questo device come un powerbank sarebbe riduttivo in quanto può alimentare una TV da 43 pollici per oltre 3,5 ore.

Per quanto riguarda la sicurezza domestica, arriva eufy Security Video Doorbell Dual. Il dispositivo è il primo campanello intelligente a batteria con doppia fotocamera. La prima permette di inquadrare il volto delle persone mentre la seconda è orientata verso il basso per tenere sempre sotto controllo eventuali pacchi lasciati davanti alla porta.

Infine Anker ha lanciato i nuovi proiettori Nebula Cosmos Laser 4K e Cosmos Laser. Entrambi i device offrono la proiezione laser ma a cambiare e la risoluzione che per una versione è FullHD mentre per l’altra raggiunger i 4K.

Inoltre, a conferma della bontà dei dispositivi, Anker è stata insignita di vari premi CES 2022 Innovation Honoree per ciascuno dei propro marchi appartenenti all’ecosistema. Si tratta di un riconoscimento molto importante che conferma la crescita del gruppo, in quanto i premi sono assegnati ai prodotti con in punteggio più alto in ogni categoria. I device premiati sono: