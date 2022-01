Il debutto di Android 12 sugli smartphone è partito con Google che ha aggiornato i propri Pixel. A distanza di poche settimane, anche Samsung ha avviato il roll-out del nuovi sistema del robottino per device dell’azienda.

Il produttore coreano è uno dei primi brand ad aver avviato l’aggiornamento in maniera ufficiale per una vasta gamma di device. Oltre ad Android 12, l’aggiornamento porta con se anche l’interfaccia proprietaria One UI 4.0 con alcune novità in termini di feature e di grafica.

Samsung ha scelto di iniziare il rilascio di Android 12 dagli smartphone più recenti ma ha assicurato che il roll-out arriverà ad includere diverse generazioni di device. Come emerso dalle ultime indiscrezioni, possiamo stilare un elenco dei dispositivi che hanno già ricevuto e riceveranno a breve l’aggiornamento.

Samsung aggiornerà tantissimi device con Android 12 e la One UI 4.0

Tra i dispositivi Samsung che già possono sfruttare appeno le funzionalità di Android 12 troviamo:

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra



Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

I device che invece riceveranno a breve il major update del robottino sono:

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Galaxy S20 FE



Galaxy S10, S10+, S10e

Galaxy Note 10, Note 10+

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Infine, troviamo tutti quei dispositivi che Samsung aggiornerà nel corso dei prossimi mesi tra cui:

Galaxy A82 5G

Galaxy A72

Galaxy A52, A52s

Galaxy A42 5G

Galaxy A32 5G

Galaxy A71 5G

Galaxy A51

Galaxy A21

Galaxy A12

Galaxy A02s

Galaxy A01

Galaxy A11

Infine, il produttore coreano aggiornerà anche i propri tablet con la famiglia Galaxy Tab S7 che sta già ricevendo Android 12, mentre per la linea Tab S7 FE 5G, Tab S6 e Tab A7 bisognerà attendere ancora qualche settimana.