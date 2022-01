La serie Samsung Galaxy Tab S8 dovrebbe essere rilasciata molto presto e ora c’è un’ulteriore conferma di ciò, come è apparso sul sito Web di certificazione SafetyKorea, completo di fotografie autentiche della serie.

MySmartPrice e il leaker Sudhanshu1414 hanno trovato l’elenco, che include i numeri di modello che sembrano essere correlati al Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706N), Galaxy Tab S8 Plus (SM-X806N) e Galaxy Tab S8 Ultra (SM-X906N). Viene menzionato anche un SM-T270, che potrebbe essere il Samsung Galaxy Tab A8 Lite.

Galaxy Tab S8: una data non è stata ancora ufficializzata

Tutti e quattro i device possono essere visti nelle fotografie rilasciate sul web. Non rivelano molto e non sono di alta qualità, ma presentano alcune specifiche, come il fatto che il Samsung Galaxy Tab S8 Ultra è alto quasi 13 pollici.

Samsung Galaxy Tab S8 (SM-X706N), Tab S8+ (SM-X806N), Tab S8 Ultra (SM-X906N) and SM-T270 live images. pic.twitter.com/nCKfp2a2Yk — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) January 5, 2022

Nel frattempo, il Samsung Galaxy Tab S8 Plus e il Tab S8 si mostrano leggermente più piccoli del previsto, con schermi stimati rispettivamente di 12,4 pollici e 11 pollici di diametro. Infine, il tablet pensato per essere il Samsung Galaxy Tab A8 Lite è ancora più piccolo.

Le foto mostrano anche che il Samsung Galaxy Tab S8 ha cornici sostanziali attorno allo schermo e che la fotocamera frontale è posizionata sul bordo destro del tablet quando viene tenuto in verticale. La fotocamera frontale del Galaxy Tab S8 Plus si trova nella stessa posizione del Galaxy Tab S8 Ultra. Voci precedenti, tuttavia, indicano che la sua fotocamera selfie sarebbe situata in una tacca piuttosto che nella cornice.

Queste fotografie provengono da una fonte altamente ufficiale, quindi c’è una buona possibilità che siano accurate.