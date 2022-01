L’operatore virtuale Noitel Mobile sta attualmente regalando una SIM a tutti gli utenti che stanno attivando l’offerta Super Jump 120 Giga a 7,99 euro al mese.

Inizialmente, Noitel aveva lanciato questa promozione in occasione del Black Friday, azzerando il costo della SIM fino al 5 Dicembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Noitel regala una SIM a quelli che attivano la Jump 120 Giga

L’iniziativa è stata in seguito prorogata fino al 31 Dicembre 2021, mentre adesso, nel sito ufficiale dell’operatore viene indicata scadenza al 15 Gennaio 2022, salvo eventuali proroghe o cambiamenti. L’offerta Super Jump 120 GB prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese.

Inoltre, ancora adesso l’offerta include anche le opzioni LoSai e Call Conference, l’Avviso di Chiamata, il servizio hotspot e l’ascolto della Segreteria Telefonica. Anche se il costo della SIM ricaricabile è attualmente gratuito (invece che a 10 euro), i nuovi clienti Noitel devono comunque sostenere il costo di attivazione, pari a 5 euro. Questo importo va inoltre sommato al primo mese anticipato dell’offerta.

Con Super Jump 120 Giga, i rinnovi vengono addebitati su credito residuo. Se il cliente non possiede credito a sufficienza per il pagamento, l’offerta viene sospesa per 45 giorni. Anche in questo caso, salvo opzioni extra attive sulla linea e fino a esaurimento del credito, è possibile usufruire del Piano Base 30.