Esselunga punta fortissimo sul cercare di avere la meglio direttamente su Unieuro, lanciando nel contempo una campagna promozionale veramente incredibile, al cui interno si possono ammirare prodotti veramente scontati, con riduzioni importantissime rispetto ai listini del periodo.

Tutte le promozioni che potrete scoprire nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi attive solamente nei punti vendita fisici, è bene sottolineare appunto che gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale o l’e-commerce aziendale. I prodotti, inoltre, sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre a naturalmente il loro essere completamente sbrandizzati.

Esselunga: le occasioni sono veramente assurde

Esselunga invoglia gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, puntando fortissimo sulla fascia bassa della telefonia mobile. All’interno del volantino si possono difatti trovare innumerevoli modelli proposti a prezzi decisamente più ridotti del listino, rappresentati magistralmente dallo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un dispositivo da soli 319 euro, e comunque in grado di garantire prestazioni di altissimo livello generale.

Le alternative sono ancora più economiche, e vanno irrimediabilmente a toccare Galaxy A03s, il cui prezzo si aggira attorno ai 129 euro, oppure un dispositivo per anziani, il Brondi a 79 euro. Non mancano chiaramente riferimenti ad altre categorie merceologiche ugualmente interessanti, annoveriamo ad esempio il wearable Oppo Band Sport a soli 29,94 euro, per citarne uno. Tutte le informazioni del caso sono disponibili direttamente sul sito ufficiale di Esselunga, troverete i singoli prezzi per risparmiare al massimo.