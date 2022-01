Uno dei smartphone più famosi e che ha riscosso maggiore successo nella storia dei piccoli device tascabili è senza dubbio il Samsung Galaxy S3, precisamente la sua versione Neo, correva l’anno 2012 quando fu presentato per la prima volta, presso un unpacked di Maggio, parliamo dunque di un device che sul groppone si porta la bellezza di 10 anni di età che, nel mondo degli smartphones non sono pochi.

Android 12 funzionante

Sebbene dunque lo smartphone in esame sia decisamente datato, possiamo vedere a bordo la versione numero 12 di Android girare, tutto ciò non è merito di Samsung, che ha ufficialmente abbandonato il supporto alla sua terza creatura anni ed anni fa, bensì di quanto emerso da un progetto portato avanti da html6405, Recognized Developer di XDA, il quale con il suo lavoro è riuscito ad adattare al Galaxy S3 la custom ROM LineageOS 19.0 (non ufficiale) basata su Android 12.

Ovviamente la ROM non essendo ufficiale non offre un funzionamento completo come quelle stock e originali, però risulta un traguardo in quanto molte componenti essenziali funzionano:

isplay

Modulo radio

Fotocamera

WiFi

Bluetooth

Riproduzione video con accelerazione video software/hardware

Alcune funzionalità invece tuttora non funzionano, ad esempio il PIN della SIM non può essere inserito, infatti vi sconsigliamo di usare la SIM per ora, o peggio, se doveste formattare la Micro SD incorrereste in un Bootloop assicurato, meglio evitare.

Ovviamente si tratta di un lavoro non ufficiale e dunque con tutti i limiti del caso, però è sempre bello vedere i risultati del lavoro della community, che mostra come sia possibile superare i blocchi del supporto.