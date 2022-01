Amazon continua a non essere soltanto un e-store tra i tanti. Con l’opzione Prime perseversa nel proporre gli esclusivi contenuti digitali per la multimedialità e l’intrattenimento domestico. Anche per Gennaio 2022 mantiene il suo impegno per la proposizione di nuovi Film e Serie TV dopo la pubblicazione quasi contemporanea della lista Infinity Plus che ha palesato non poche novità interessanti. Vediamo come ha risposto Jeff Bezos a questo provocazione.

Amazon Prime Video: arrivano i nuovi contenuti da vedere tutti d’un fiato

Film 3 Days To Kill | 1 gennaio

50/50 | 1 gennaio

Arancia meccanica | 1 gennaio

Barry Lyndon | 1 gennaio

La leggenda di Beowulf | 1 gennaio

Blade Runner | 1 gennaio

Contagion | 1 gennaio

Elf – Un elfo di nome Buddy | 1 gennaio

Eyes Wide Shut | 1 gennaio

Io prima di te | 1 gennaio

Fargo | 1 gennaio

Millennium – Quello che non uccide | 1 gennaio

Millennium – Uomini che odiano le donne | 1 gennaio

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato | 1 gennai

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate | 1 gennaio

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug | 1 gennaio

Hannibal | 1 gennaio

Viaggio in paradiso | 1 gennaio

The Impossible | 1 gennaio

Limitless | 1 gennaio

Magnolia | 1 gennaio

Miss Detective | 1 gennaio

Virus letale | 1 gennaio

Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who’s Walking | 1 gennaio

Romanzo Criminale | 1 gennaio

Special Forces | 1 gennaio

The Blind Side | 1 gennaio

Una notte da leoni 2 | 1 gennaio

Twilight | 1 gennaio

The Twilight Saga: New Moon | 1 gennaio

The Twilight Saga: Eclipse | 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1 | 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 | 1 gennaio

V For Vendetta | 1 gennaio

Una parola può cambiare tutto – Yes Man | 1 gennaio

Ariaferma | 7 gennaio

Consigli a San Valentino | 15 gennaio

Aria di primavera | 15 gennaio

Un cane per due | 15 gennaio

La nostra storia | 15 gennaio

My Son | 21 gennaio

Stargate | 31 gennaio

Stargate: Continuum | 31 gennaio

Stargate SG-1 – L’arca della verità | 31 gennaio