Nel 2019, The Umbrella Academy ha fatto irruzione sulla piattaforma di Netflix. Dalla sua uscita, è stato uno dei più grandi successi del servizio di streaming.

La seconda stagione non solo ha dimostrato che la serie TV sarebbe rimasta popolare, ma avrebbe potuto ampliare abilmente le graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá. Lo show ha concluso la sua seconda stagione con un grande cliffhanger che ha lasciato i fan ansiosi di sapere cosa succederà dopo. Potrebbero essere passati quasi due anni dall’ultima volta che ci siamo visti con i fratelli Hargreeves, ma si spera che valga la pena aspettare. Per fortuna, non dovremo aspettare un altro anno prima che la terza stagione venga trasmessa in streaming su Netflix.

Mentre i dettagli sulla prossima stagione dello show televisivo di successo di Netflix sono scarsi, si sa abbastanza da capire come sara’ sviluppata la trama del prossimo capitolo.

Le possibili date di uscita della prossima stagione

Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita ufficiale per la terza stagione di The Umbrella Academy, ma sappiamo che sarà presentata in anteprima nel 2022. La prima stagione di The Umbrella Academy è stata presentata in anteprima il 15 febbraio 2019. Netflix ha rilasciato la seconda stagion il 31 luglio 2020. Se questo schema continua, The Umbrella Academy potrebbe essere presentata in anteprima ovunque tra febbraio e agosto 2022.

È improbabile che The Umbrella Academy debutti a gennaio o febbraio 2022 perché molte delle date delle prime TV di Netflix di gennaio e febbraio sono state gia’ annunciate. I fan potrebbero aspettarsi che la terza stagione arrivi quindi a marzo 2022.

Le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy sono iniziate nel febbraio 2021 e sembra che si siano concluse nell’agosto 2021. Pertanto, il team di produzione della terza stagione di The Umbrella Academy dovrebbe avere tutto il tempo per modificare ed eseguire eventuali riprese se Netflix prevede di rilasciare la nuova stagione in i primi sei mesi del 2022.