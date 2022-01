L’ultima parte del 2021 ha coinciso con una serie di novità presentate dagli sviluppatori di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea si presenta quindi al 2022 ed al nuovo anno con tante importanti modifiche rispetto alle scorse settimane. Per quanto riguarda le note vocali, gli utenti ad esempio possono ora beneficiare della riproduzione accelerata degli audio tanto su Android quanto su iPhone.

WhatsApp, la novità del 2022 per l’invio delle foto

Sempre da alcune settimane, inoltre, molti utenti di WhatsApp possono anche beneficiare di un ulteriore upgrade che riguarda, in tal senso, le foto. La novità legata all’invio delle immagini in chat si basa su una funzione già presente di Instagram.

La chat di messaggistica ha pensato ad una novità vincolata proprio al popolare social network. Gli utenti di WhatsApp, infatti, possono ora beneficiare del tool per l’invio delle immagini in “una sola visualizzazione”.

Dopo tanti rumors ed indiscrezioni, infatti, anche WhatsApp ha deciso di introdurre la funzione per la condivisione delle foto a scadenza con i contatti loro rubrica. All’invio del file multimediale ogni utente potrà attivare la funzione di condivisione in unica visualizzazione. Il destinatario, una volta ricevuta l’immagine, potrà aprire questa soltanto una volta. Al termine della visione, il documento sarà eliminato definitivamente.

Questo upgrade per il 2022 è stato sviluppato dai tecnici di WhatsApp per rendere ancora più smart ed immediate le conversazioni in rete ed anche per garantire agli utenti un risparmio di spazio sulla memoria dello smartphone. La novità interessa sia i dispositivi Android che gli iPhone di ultima generazione.