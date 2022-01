Prime Video è un po’ indietro rispetto ai suoi concorrenti quando si tratta di originali, ma risulta molto seguita per i suoi contenuti curati. La cattiva notizia è che alcuni di questi spettacoli e film stanno per essere eliminate dalla piattaforma come parte del contratto. La buona notizia è che hai ancora tempo per vedere alcuni show prima che spariscano. Basta consultare il nostro elenco di tutti gli show che lasceranno Amazon Prime Video a Dicembre.

Quest’anno molti programmi TV sono stati cancellati o rinviati dopo che la pandemia di coronavirus ha ritardato le riprese e la produzione.

Quindi, con un po’ di speranza, il 2022 sarà straordinario per il mondo televisivo e potremmo trovarci con nuove serie e show da guardare.

Il prossimo anno porterà nuove stagioni che sarebbero dovute tornare nel 2021, così come molte nuove stagioni degli spettacoli più attesi dell’anno e alcune nuove anteprime.

Serie TV che arriveranno su Prime Video a gennaio

Ecco gli spettacoli che arriveranno sulla piattaforma a gennaio 2022:

The Tender Bar – 7 gennaio 2022;

Hotel Transylvania: Transformania – 14 gennaio 2022;

Un eroe – 21 gennaio 2022;

Come lo vedi – 21 gennaio 2022;

Libro d’amore – 4 febbraio 2022;

Reach – 4 febbraio 2022;

La meravigliosa signora Maisel Stagione 4 – 18 febbraio 2022;

Star Trek: Picard – Inizio 2022;

Rooney – Inizio 2022;

Tutto o niente: Arsenal – Inizio 2022;

Il Signore degli Anelli – 2 settembre 2022;

Gli spettacoli che lasceranno Amazon Prime Video a Dicembre

Con tonnellate di nuovi contenuti in arrivo su Prime Video, c’è anche un sacco di contenuti che lasciano la piattaforma. Ecco cosa sta per lasciare la piattaforma questo mese: