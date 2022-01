A partire da marzo, Netflix dovrà trasmettere in streaming 20 canali televisivi di stato in Russia. Roskomnadzor, l’autorità di vigilanza sui media del paese, questa settimana ha registrato la piattaforma come “servizio audiovisivo”. Tra i canali che Netflix dovrà portare ci sono il canale di punta Channel One, la rete di intrattenimento NTV e un canale della Chiesa ortodossa russa chiamato Spas (che significa “Salvato”).

I servizi di streaming con più di 100.000 utenti giornalieri in Russia sono inclusi nel registro, istituito alla fine dello scorso anno. Secondo il Moscow Times, non solo le piattaforme registrate devono offrire canali televisivi di stato, ma devono anche costituire una società russa.

Potra’ esserci, ma dovra’ contenersi e sara’ strettamente controllato

Anche le società iscritte al registro devono rispettare le leggi russe. Per prima cosa, a Netflix non sarà permesso di promuovere “l’estremismo”. I critici affermano che il provvedimento è stato esercitato contro coloro che sostengono gli oppositori del Cremlino.

Secondo quanto riferito, altri servizi video nel paese hanno affermato che Netflix dovrebbe essere aggiunto al registro per livellare il campo di gioco, poiché soddisfa i requisiti. La versione russa di Netflix è gestita da Entertainment Online Service, una sussidiaria di National Media Group, che ha una partecipazione in Channel One.

Engadget ha contattato Netflix per un commento.

A novembre, è emerso che la Russia stava indagando su una denuncia sui contenuti LGBTQIA+ su Netflix. La società ha dichiarato a Engadget che tali contenuti sono stati valutati in modo appropriato. Nello stesso mese, la Russia ha ordinato a diversi giganti della tecnologia (tra cui Apple, Google, Meta, TikTok e Twitter) di aprire uffici entro i suoi confini entro la fine di quest’anno.