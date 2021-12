Nuovi dati da eBay hanno rivelato il numero di persone che cercano di guadagnare denaro extra subito dopo il Santo Stefano il 27 dicembre, con più del doppio del numero di annunci aggiunti al sito mentre i festeggiamenti volgevano al termine.

Con quasi due milioni di articoli elencati su eBay il 27 dicembre dello scorso anno, il mercato online ha dichiarato “Boxing Up Day” il giorno ufficiale in cui le nostre spese natalizie ci raggiungono e la maggior parte delle persone cerca modi per rifornire i propri portafogli.

eBay prevede che l’incredibile cifra di 10 milioni di articoli saranno messi in vendita durante la settimana successiva al 25 di quest’anno.

Giocattoli e giochi sono stati anche tra gli articoli più quotati, con quasi mezzo milione elencati nei giorni successivi a Natale: un modo intelligente per ridare spazio alla tua credenza e guadagnare un po’ di soldi extra.

Gli ultimi dati raccolti mostrano i giochi in prima fila

I dati di ricerca di eBay mostrano che c’è un’enorme richiesta di console per videogiochi, con Nintendo Switch, PS5 e Xbox One le più ricercate nel periodo post-natalizio.

Commentando i risultati della ricerca, Emma Grant, Head of Second-Hand Buying di eBay UK, ha dichiarato: “I giorni tra Natale e Capodanno sono un periodo di vendita incredibilmente intenso sul nostro mercato”, questo perché il “‘Boxing Up Day’ è il momento migliore per elencare tutti quei regali indesiderati che potresti aver ricevuto o per sbarazzarti di oggetti inutilizzati che potrebbero accumulare polvere in casa. Qualcosa che potresti non amare o a cui non sei più interessato può essere molto vantaggioso per qualcun altro. Il tutto mentre guadagni un po’ di soldi extra. “