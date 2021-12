Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli è costituito indubbiamente dai malwares, i piccoli software malevoli infatti, hanno goduto di una diffusione a dir poco assoluta negli ultimi anni, legata alla profonda integrazione dei device tascabile nella vita di ognuno di noi, contesto che li ha portati negli anni a far transitare nelle loro memorie dati di grossa importanza.

Tutto ciò ha ovviamente ingolosito gli hackers del pianeta che hanno dunque iniziato a inoculare nel web determinate app dette droppers che al loro interno contengono degli script malevoli in grado di recare danno ad un device, nel dettaglio parliamo di malwares in grado di rubare tutto ciò che è salvato in memoria e di avviare anche il log da tastiera, in modo da leggere tutto ciò che viene digitato.

Inutile stare a dire che scaricare app dal web piuttosto che dagli stores espone ad un rischio molto maggiore.

App da evitare in quanto malware