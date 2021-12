Vodafone non rinuncia nemmeno in questi giorni di Natale alle sue rimodulazioni unilaterali sui costi mensili. Il provider ha deciso infatti di applicare una serie di modifiche ai prezzi per alcune delle tariffe più popolari. Tra queste, spicca in ordine di importanza anche la popolare ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga è da sempre una delle promozioni più apprezzate in casa Vodafone. Gli utenti che decidono di attivare questa promozione si impegnano ad effettuare infatti la portabilità del numero da altro gestore.

Per i vecchi clienti di Vodafone con questa promozione attiva sul profilo è previsto ora un rincaro di 2 euro rispetto ai precedenti costi. Il nuovo costo sarà di 9,99 euro per gli abbonati con precedente tariffa fissata a 7,99 euro. Il nuovo prezzo invece toccherà la quota di 8,99 euro per gli utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Nonostante i costi aumentati, per gli abbonati non sono previste novità per le soglie di consumo. I clienti che attivano la Special 50 Giga potranno beneficiare sempre di consumi illimitati per le chiamate e gli SMS con la presenza di 50 Giga per la connessione di rete.

La tariffa Special 50 Giga è senza dubbio più vantaggiosa per i nuovi clienti. Coloro che attivano una nuova SIM con Vodafone, anche attraverso questa ricaricabile, avranno infatti un costo bloccato nei primi sei mesi. Come per le altre promozioni low cost del provider, per la Special 50 Giga non saranno previsti aumenti di prezzo nel primo semestre.