La spazzatura di un uomo è il tesoro di un altro. Tuttavia, nella lista delle venti cose più costose del pianeta, ci sono un’ampia varietà di cose tra cui proprietà, mobili, spezie e persino piume vendute a prezzi esorbitanti. Saresti sorpreso di sapere quanto alcune persone pagano per acquistare gli oggetti più disparati e strani.

Piuma di Huia Bird

Wonderoplis spiega che le piume huia rappresentano amicizia e rispetto, le piume huia sono così costose perché l’animale è estinto da oltre cento anni. Poiché l’uccello Huia è ormai estinto, queste piume sono molto difficili da trovare. Il piumaggio era tradizionalmente usato per decorare i capi Maori. Queste sono considerate le piume più preziose del pianeta e la vendita più recente di una piuma di uccello Huia ha avuto luogo a un’asta in Nuova Zelanda.

Parcheggio a Manhattan

È stato riferito che almeno due condomini a New York City stavano addebitando circa 1 milione di euro al mese per consentire di parcheggiare una singola auto. Questo è non meno di sei volte il prezzo di una casa americana media. Chi vive a Manhattan sa bene che ogni centimetro di terreno in città ha un prezzo astronomico. Gli automobilisti di New York City saranno invidiosi di uno spazio del genere e coloro che potrebbero permettersi di pagare il prezzo potrebbero persino considerarlo un affare.

Letto galleggiante magnetico

Questo letto magnetico galleggia a 1,2 piedi da terra e può contenere fino a 3000 kg. Questa straordinaria impresa è realizzata attraverso l’uso di un sistema magnetico che mantiene il letto sospeso. È sbalorditivo che la tecnologia utilizzata possa supportare una tonnellata di peso senza cedere. Il proprietario di questo letto può davvero dire di avere qualcosa di completamente unico. Il letto è costituito da un gigantesco magnete rettangolare e Techspot ha spiegato che Janjaap Ruijssenaars ha impiegato un totale di sette anni per sviluppare il letto.