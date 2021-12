OnePlus, l’azienda di smartphone che ha recentemente unito le sue forze con OPPO e ora opera come sottomarchio di quest’ultima, si prepara a presentare la sua linea di punta di prossima generazione, la serie OnePlus 10. Lo smartphone di punta OnePlus 10 Pro sarà rilasciato a gennaio, secondo l’account Weibo ufficiale del CEO di OnePlus Pete Lau. Sebbene non abbia confermato la data esatta, i rapporti suggeriscono che arriverà il 5 gennaio.

Secondo la società, gli smartphone della serie OnePlus 10 saranno alimentati dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 appena rivelato. OnePlus 10 Pro includerà un display LTPO AMOLED curvo da 6,7 ​​pollici con una risoluzione 2K e un’elevata frequenza di aggiornamento di 120Hz, secondo voci precedenti. Un sensore per fotocamera da 32 megapixel sarà alloggiato nel foro nell’angolo in alto a sinistra dello schermo per selfie e videochiamate.

OnePlus 10 Pro arriverà il 5 gennaio

Lo smartphone includerà fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1 sotto il cofano, oltre al SoC Snapdragon 8 Gen 1. È prevista l’inclusione delle classificazioni IP per la resistenza all’acqua e alla polvere. Lo smartphone avrà una disposizione a tripla fotocamera sul retro, incluso un sensore primario da 48 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare da 50 megapixel e un obiettivo da 8 megapixel con capacità di zoom ottico 3x.

Oltre al sistema operativo Android 12, il telefono eseguirà la skin ColorOS 12. Si ritiene che sia alimentato da una batteria da 5.000 mAh e offra una ricarica rapida cablata e wireless rispettivamente a 80 W e 50 W. Se si devono credere alle fonti, la serie OnePlus 10 sarà disponibile a gennaio per il mercato cinese, ma non fino a marzo o aprile per il resto del mondo.