Iliad può vantare una nuova operazione low cost in vista della stagione natalizia. Il provider ha deciso di sorprendere ancora una volta tutti i suoi clienti, lanciando una tariffa low cost mai vista prima: la Giga 150. Questa promozione prevede consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS, 150 Giga per la connessione di rete ad un costo fisso di 9,99 euro ogni mese.

Iliad e la Giga 150: i tre servizi gratis per tutti i clienti

La Giga 150 rappresenta la migliore soluzione per gli abbonati che desiderano pagare poco ed avere ampi contenuti per la telefonia mobile. Al tempo stesso, sempre gli utenti che scelgono questa ricaricabile potranno beneficiare di tre servizi a costo zero.

Un primo importante servizio per la telefonia mobile assicurato da Iliad a tutti i suoi clienti è quello delle telefonate senza limiti verso l’estero. Gli abbonati dell’operatore potranno quindi contattare tutti gli amici ed i parenti fuori Italia senza aggiungere alcuna spesa extra a quelle già previste in automatico con la propria ricaricabile. Sarà possibile chiamare gratuitamente contatti in oltre sessanta Stati del mondo.

Per mezzo della Giga 150 i clienti inoltre possono accedere sempre a costo zero alla segreteria telefonica. Ancora una volta la strategia commerciale di Iliad si differenzia da quella di TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi non prevede quindi alcuna spesa aggiuntiva.

Infine, a caratterizzare la Giga 150 c’è il 5G. La tecnologia di ultima generazione per internet sarà completamente a costo zero per tutti i clienti, senza la necessità di aggiungere opzioni aggiuntive.