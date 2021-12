Sky guarda al periodo di Natale come al periodo del grande riscatto. La pay tv satellitare ha in serbo una serie di grandi novità per i suoi clienti, soprattutto sotto il punto di vista commerciale. I prezzi di Sky, infatti, non sono mai stati così bassi come nelle attuali settimane.

Sky, le migliori offerte per la stagione del Natale

In assenza della Serie A, la presenza dei costi da ribasso serve al gruppo commerciale di Sky per evitare una possibile fuga di abbonati verso DAZN, Amazon Prime Video o, scenario ancora peggiore, verso la via dello streaming illegale IPTV. La riduzione dei prezzi, in tal senso è strategica per attirare quanti più consensi da parte del pubblico.

In autunno Sky ha ufficialmente presentato a tutti i clienti i nuovi listini Smart. Tutti i pacchetti presentano ora costi nettamente ridotti, a partire dal ticket Calcio, con un prezzo mensile pari a 5 euro ogni mese. Per tutti coloro che sono iscritti alla piattaforma Extra inoltre il ticket sarà a costo zero sino ad inizio Gennaio.

Molto vantaggioso è anche il pacchetto Sport. Ill pacchetto che assicura tutte le partite della Champions League oltre ad altre discipline come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA ha ora un prezzo di rinnovo pari a 16,90 euro al mese.

I listini smart di Sky prevedono novità anche per i contenuti legati al Cinema con un costo mensile pari a 10,90 euro e per il ticket base di intrattenimento e serie tv. In quest’ultimo caso, il prezzo da pagare sarà di 14,90 euro al mese. In tutte le offerte della pay tv, inoltre, il servizio Sky Q è incluso a costo zero.