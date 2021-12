Il 4G è una delle ultime reti di nuova generazione che ci permettono di comunicare in tempo reale utilizzando una connessione internet stabile e veloce. Col passare del tempo le tecnologie del passato vengono sostituite da nuove per la necessità di nuove comunicazioni di sviluppo.

Sebbene le reti 4G siano le migliori per gli utenti mobili, presentano alcune limitazioni. Uno dei problemi principali è l’area operativa che è uno svantaggio per tutte le reti di comunicazione come 2G, anche 3G. Come sappiamo molte aree rurali e molti edifici nelle città metropolitane dove non c’è copertura di rete.

Ciò è dovuto ai nostri attuali standard e apparecchiature di comunicazione che dovrebbero essere migliorati per questa ultima tecnologia che è promettente per fornire comunicazioni e molte altre applicazioni avanzate ovunque, cosa che non può essere possibile a meno che la nostra area non venga potenziata in modo efficace.

Il secondo problema è il costo della rete che è importante considerare. Poiché le apparecchiature di rete 4G sono molto costose, i gestori e i fornitori dovrebbero pianificare attentamente per rendere il costo più realistico e basso.

Ecco a cosa dovremmo stare attenti

Le reti 4G sono così vantaggiose per gli utenti che devono affrontare anche alcuni potenziali problemi nel mondo reale. Sono Sicurezza, Qualità del servizio, Passaggio di consegne.

Sicurezza

In questo mondo digitale la sicurezza è un aspetto importante nelle reti di comunicazione. Poiché la rete 4G non viene utilizzata solo per la comunicazione, ma fornisce anche diverse funzioni come Internet che deve essere molto protetta. Quindi dovremmo stimare e risolvere le diverse minacce alla sicurezza delle reti 4G come lo spoofing IP, il furto di ID utente, il Denial of Service, gli attacchi di intrusione che possono causare la perdita di informazioni o la perdita di informazioni che è considerata una grande minaccia per gli utenti.