Il volantino che Expert ha deciso di lanciare in occasione delle festività natalizie, rappresenta indubbiamente un fortissimo punto di partenza su cui appoggiarsi per cercare di spendere il minimo indispensabile, senza però rinunciare minimamente alla qualità generale.

Il risparmio risulta essere indistintamente alla portata di tutti gli utenti, il rapporto qualità/prezzo è inoltre conveniente per coloro che vorranno anche acquistare online sul sito ufficiale, a patto che siano però disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che gli acquisti prevedono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale ripara gratuitamente ogni difetto di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Expert: che offerte assurde nel volantino

Il SottoCosto di Expert sta ormai per volgere al termine, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per approfittare di una campagna promozionale assolutamente interessante, che prevede la possibilità di mettere le mani su un Samsung Galaxy S21, pagandolo solamente 649 euro. La cifra può apparire ancora elevata, ma se confrontata con la qualità del prodotto, si riesce a comprendere l’incredibile risultato raggiunto.

In alternativa consigliamo comunque di virare verso modelli più economici, infatti sarà possibile pensare di acquistare Oppo Find X3 Lite, Oppo A15, Galaxy A12, Vivo V21 e similari. Tutti i prodotti elencati sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e sono attualmente in vendita ad un prezzo che non supera i 400 euro. I dettagli, come al solito del resto, sono visionabili sul sito ufficiale.