Le novità che il 2022 riserverà agli abbonati Disney+ sono state solo un assaggio, ora è arrivato il momento di guardare cosa ci porterà il nuovo anno anche sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix.

Nonostante la lista sia ancora suscettibile di qualche modifica ci sono alcune attese produzioni che vale la pena prendere in considerazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: alcuni contenuti che sbarcheranno a gennaio 2022

Nel mese di gennaio 2022 arriveranno anche dei nuovi film, come 4 Metà, Brazen, Riverdance – l’avventura animata, Il trattamento reale e Home Team. Il 5 gennaio sbarcherà anche Rebelde, una nuova versione dell’iconica soap opera per giovani adulti Rebelde torna all’Elite Way School (ora EWS), il collegio internazionale che ha dato vita ai leggendari RBD. Ora una nuova generazione di studenti si iscrive alla scuola sognando di partecipare al suo prestigioso programma musicale e vincere la Battaglia delle Band per diventare star della musica.

Non mancheranno le serie TV, tra cui, oltre a Rebelde, anche The Journalist, Archive 91, The House, Too Hot Too Handle – terza stagione, El Marginal, Viaggi prelibati: Messico, Ozark – stagione 4, Neymar: il caos perfetto, The orbital Children e La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Quest’ultima racconta di Anna, i cui giorni sono sempre uguali e lei li trascorre in compagnia del vino, con lo sguardo fisso fuori dalla finestra mentre osserva la vita che procede senza di lei.

Finché un affascinante vicino si trasferisce dirimpetto con l’adorabile figlia e Anna incomincia a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi però assiste a un orribile omicidio… Ovviamente questi sono solamente alcuni titoli che vedremo a gennaio sulla piattaforma, non ci resta che attendere una decina di giorni.