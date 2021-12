L’operatore virtuale 1Mobile ha recentemente deciso di prorogare la propria iniziativa denominata Porta un Amico, che permette di ottenere ricariche gratuite, fino al prossimo 24 dicembre 2021.

La scadenza fissata in precedenza era il 17 dicembre 2021, l’utilizzo dei codici è stato recentemente fissato al 31 dicembre 2021. Riordiamoci insieme come funziona.

1Mobile ha prorogato Porta un Amico

Per chi ancora non lo sapesse, i cosiddetti Codici Amico sono il fulcro dell’iniziativa. Per invitare i propri amici a passare a 1Mobile, i già clienti dell’operatore devono infatti condividere uno di questi codici tramite la sezione “Porta un Amico”, presente nell’area riservata e all’interno dell’app 1Mobile. Una volta fatto questo, il potenziale nuovo cliente dovrà acquistare una nuova SIM ricaricabile con o senza portabilità del proprio numero.

A questo punto, una volta completata l’attivazione della SIM, sia il cliente invitante che l’invitato ottengono in omaggio 5 Giga di traffico dati e 5 euro di ricarica telefonica. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, ciascun cliente può inviare fino a 5 Codici Amico, ognuno dei quali è univoco e non può essere riutilizzato.

Durante il periodo di validità della promo, attraverso l’app per dispositivi mobili o l’area riservata del sito 1Mobile, i clienti dell’operatore possono anche verificare quanti amici invitati hanno effettivamente utilizzato il codice. A tal proposito, si specifica che l’acquisto tramite Codice Amico può essere effettuato sia dallo shop online che presso un negozio aderente. Vistate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire tutti gli altri dettagli.