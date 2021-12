Un recente studio di un’organizzazione di ricerca tedesca, ifo Schnelldienst, ha confrontato le prestazioni in materia di emissioni di anidride carbonica (CO2) di un diesel Mercedes C 220d e un Tesla Model 3: “Considerando l’attuale mix energetico e ;a quantità di energia utilizzata nella produzione di batterie, le emissioni di CO2 dei veicoli elettrici a batteria sono, nel migliore dei casi, leggermente superiori a quelle di un motore diesel, altrimenti sono molto più elevate“.

Il risultato dello studio, probabilmente, è un caso per più motori diesel. In realtà, la ricerca è un sostenitore del funzionamento con combustibili gassosi, come metano e idrogeno.

Il Wall Street Journal ha preso lo studio e lo ha pubblicato in un editoriale intitolato “Germany’s Dirty Green Cars“. Quell’articolo e lo studio hanno suscitato polemiche. Jalopnik ha risposto al fuoco, sottolineando alcuni dei problemi con lo studio, che erano alcuni degli stessi problemi evidenziati da Autoblog in risposta a un precedente articolo che discuteva contro i veicoli elettrici. Il WSJ ha persino pubblicato una lettera di opinione in risposta al proprio articolo, intitolato “I veicoli elettrici fanno davvero emettere meno anidride carbonica“, sottolineando che il consenso tra la comunità scientifica favorisce i veicoli elettrici rispetto ai veicoli ICE e che lo studio ifo Schnelldienst manca di alcuni punti importanti.

Anche il test LCA

È stata eseguita una valutazione del ciclo di vita (LCA). Ciò significa che sono iniziati dalle emissioni prodotte quando le materie prime necessarie per i veicoli sono state estratte dal terreno e sono arrivate fino al riciclaggio a fine vita. Le valutazioni LCA sono più olistiche, in quanto esaminare un solo aspetto, come la produzione o le emissioni di scarico, racconta solo una frazione della storia.

Come ha scoperto lo studio ifo Schnelldienst, ed è comunemente noto, la produzione di veicoli elettrici è generalmente ad alta intensità di emissioni, specialmente quelli con batterie più grandi. Non sorprende che lo studio Volkswagen abbia determinato la stessa cosa. Per la fase di produzione dei veicoli, misurata sulla base di grammi di CO2 per chilometro, le emissioni della fase di produzione dell’e-Golf sono pari a 57 g CO2/km, con una parte considerevole della produzione di batterie.

Per quanto riguarda la Golf TDI, il numero in fase di produzione è di soli 29 g CO2/km. Tuttavia, le auto sono fatte per essere guidate, quindi la fase di “uso” deve essere presa in considerazione, ed è qui che i due propulsori divergono drammaticamente. La fase di utilizzo per il diesel arriva a 111 g CO2/km. L’e-Golf è solo 62 g CO2/km.

Secondo VW, 62 potrebbero scendere a soli 2 g CO2/km se l’elettricità proviene da fonti rinnovabili. Anche se questo può sembrare fantasioso, la società controllata Group Elli offre ai clienti tedeschi “Volkswagen Naturstrom“, elettricità basata su fonti energetiche rinnovabili. Nel frattempo, sempre più energia rinnovabile è disponibile in tutto il mondo, anche qui negli Stati Uniti, con una minore dipendenza dalla rete dal carbone.