Lenovo ha rilasciato gli smart display ThinkVision T65, ThinkVision T75 e ThinkVision T86, che hanno rispettivamente una diagonale di 65, 75 e 86 pollici. A giugno di quest’anno, i nuovi prodotti saranno disponibili per l’acquisto.

Con questi pannelli sono possibili videoconferenze, cooperazione e sessioni di formazione. Tutti i dispositivi sono compatibili con il 4K, il che significa che hanno una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. I monitor hanno una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una luminosità di picco di 400 nit. Sostiene di coprire lo spazio di colore NTSC per l’85 percento. Viene anche dichiarata la compatibilità con HDR10.

Lenovo ha rilasciato i dettagli dei nuovi monitor

È inclusa una fotocamera AI 4K con un campo visivo di 122 gradi e uno zoom digitale 4x. Sono inclusi due altoparlanti da 15 W e una serie di microfoni. Al centro dei pannelli c’è un processore con quattro core di elaborazione Cortex-A73 e un acceleratore grafico Mali-G52 MC2. Inoltre, troviamo 4 GB di RAM, un’unità flash da 64 GB, due porte Ethernet, adattatori wireless Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 e interfacce USB tra le caratteristiche dei nuovi articoli.

I ThinkVision T65, T75 e T86 hanno un prezzo rispettivamente di 3.000 euro, 4.000 euro e 7.000 euro. Tuttavia, il mercato dei monitor per PC è sceso per la prima volta. Per il terzo trimestre dell’anno precedente, International Data Corporation (IDC) ha pubblicato informazioni sul mercato globale dei monitor per computer. Le spedizioni sono state di 34,8 milioni di unità, in calo rispetto ai 37,5 milioni dell’anno precedente.

Di conseguenza, è stato notato un calo del 7,2% nelle forniture. Secondo gli analisti, il settore è in declino per la prima volta dallo scoppio della pandemia. Prima di allora, le vendite erano aumentate anno dopo anno per cinque trimestri consecutivi.