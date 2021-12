Da Coop e Ipercoop i prezzi sono in fortissimo ribasso, almeno rispetto al listino originario previsto di base dalla corrente campagna promozionale, la quale promette la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti applicati sui migliori prodotti in circolazione.

La campagna che potete trovare descritta nell’articolo, tuttavia, è da ritenersi valida esclusivamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che ogni consumatore dovrà collegarsi all’e-commerce per avere la certezza di accedere ai migliori prodotti in promozione. In parallelo, ad ogni modo, ricordiamo che la spedizione presso il domicilio è sempre gratuita al superamento dei 19 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: occasioni e prezzi da non perdere

Per spendere poco con Coop e Ipercoop non è necessario recarsi in negozio, basterà collegarsi al sito ufficiale, e sarà possibile mettere le mani su una coppia di prodotti non recenti, ma ugualmente allettanti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo effettivamente garantito. I due dispositivi di cui stiamo parlando sono Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, modelli non proprio recentissimi (come anticipato), ma con i quali è possibile godere di prestazioni adeguate, spendendo al massimo 499 euro.

Per quanto riguarda la fascia più bassa della telefonia mobile, da notare ad ogni modo la presenza di Galaxy A32, Alcatel 1B e Oppo A16, tutti prodotti disponibili a meno di 300 euro. Per conoscere da vicino il volantino di Coop e Ipercoop, consigliamo comunque di aprire subito il sito ufficiale dell’azienda.