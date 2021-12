Lo Speciale Multimediale, ovvero l’ultimo volantino che Esselunga ha deciso di mettere a disposizione del pubblico italiano, rappresenta un buonissimo punto di partenza per tutti coloro che vogliono cercare di risparmiare al massimo, senza badare troppo alla spesa finale.

L’accesso alla suddetta soluzione è da ritenersi possibile, come sempre accade parlando di Esselunga, in ogni singolo punto vendita in Italia, senza differenze o limitazioni territoriali particolari. Coloro che vorranno acquistare dal divano di casa, saranno costretti a recarsi personalmente in negozio; ad ogni modo, tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono anche completamente sbrandizzati, ovvero permettono di ricevere tempestivamente gli aggiornamenti dai produttori telefonici.

Esselunga: questi sconti sono a disposizione di tutti

I prezzi attivati, e raccolti, all’interno del volantino Esselunga sono davvero molto interessanti, permettono ai consumatori di raggiungere un eccellente livello di risparmio, godendo nel contempo di discrete prestazioni generali. La maggior parte dei modelli coinvolti rientra nei 400 euro di spesa, andando a toccare Oppo A94 e A74, Realme C25Y, Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi 9AT o anche Xiaomi Redmi Note 10S.

Coloro che invece vorranno acquistare un top di gamma, potranno decidere di affidarsi al recentissimo Apple iPhone 13 Mini, il cui prezzo attuale si avvicina moltissimo ai 900 euro, fermandosi però a soli 898 euro. La campagna promozionale abbraccia anche altre occasioni da non perdere assolutamente di vista, per questo motivo consigliamo comunque di aprire le pagine che trovate qui.