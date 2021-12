La crisi energetica e della benzina in Europa è destinata a durare poiché i prezzi sono saliti a nuovi record, alimentando l’inflazione e aumentando le bollette per milioni di famiglie e industrie in tutto il continente.

I prezzi dell’energia sono aumentati di oltre il 15% in Germania e di quasi il 14% in Francia entro la chiusura del mercato di mercoledì, poiché il gelo ha costretto i servizi pubblici europei a bruciare più gas, carbone e persino petrolio per mantenere le luci accese. I prezzi elevati di questo mese si stanno riversando nei contratti futures per gli anni successivi, segno che la crisi potrebbe durare più a lungo di quanto molti si aspettassero.

“Manca ancora molto inverno“, ha affermato Arne Bergvik, capo analista dell’utility svedese Jamtkraft AB. Un avvio a freddo creerà “alti prezzi dell’energia per il resto della stagione poiché l’opzionalità di utilizzare il gas immagazzinato o l’energia idroelettrica in un secondo momento viene persa”.

Il mondo sta affrontando carenze energetiche mentre le economie si riprendono dalla pandemia, aumentando la domanda. Allo stesso tempo, l’offerta non è stata in grado di tenere il passo a causa di scarsi investimenti nei combustibili fossili. Anche l’ampia rete europea di fonti di energia rinnovabile ha avuto difficoltà, con le basse velocità del vento che hanno ridotto la produzione per la maggior parte dell’anno.

Le previsioni per il prossimo anno

L’energia tedesca per il prossimo anno, un punto di riferimento europeo, ha raggiunto i 192 euro (218 dollari) al megawattora, mentre il contratto francese equivalente è salito fino a 222,75 euro prima di chiudere a 222,50 euro. Poiché le utility bruciano più combustibili fossili, i prezzi del carbonio sono saliti a un record di 90,75 euro a tonnellata, con i trader di opzioni che scommettono che i prezzi raggiungeranno i 100 euro prima della fine dell’anno. Carbon ha chiuso a 88,88 euro.

Per i consumatori, l’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità si aggiunge all’aumento dei costi di cibo e trasporti. Il vice governatore per la politica monetaria della Bank of England Ben Broadbent ha dichiarato questa settimana che l’inflazione nel Regno Unito potrebbe superare il 5% all’inizio del prossimo anno. Ciò potrebbe accadere poiché il regolatore energetico Ofgem consente alle utility di aumentare nuovamente i prezzi per i consumatori ad aprile.

L’Europa si è allontanata dai combustibili fossili nel tentativo di ridurre le emissioni e ha anche frenato l’uso dell’energia nucleare. Questo sta lasciando il continente a fare affidamento su energie rinnovabili come l’eolico e il solare, che sono fonti intermittenti.

Il ritiro delle centrali elettriche convenzionali che possono essere accese e spente rapidamente “sta aumentando l’impatto della produzione di energia rinnovabile sui prezzi di mercato”, ha affermato il commerciante di materie prime Trafigura Group nel suo rapporto annuale. “Il passaggio strutturale dal carbone e dal nucleare verso l’eolico e il solare sta anche causando gravi tensioni nel sistema energetico”.