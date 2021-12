A partire dalla giornata di ieri 6 dicembre il noto operatore telefonico WindTre sta avvisando alcuni suoi clienti dell’imminente arrivo di alcune rimodulazioni. Queste ultime sono previste per il 20 gennaio 2022 e riguarderanno prevalentemente offerte di rete mobile.

Nuovi aumenti previsti a gennaio 2022 per alcune offerte di rete mobile di WindTre

Come già accennato, il noto operatore telefonico arancione ha da poco fatto sapere che fra non molto tempo alcune sue offerte di rete mobile subiranno degli aumenti e delle rimodulazioni. Come segnalato dai colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte coinvolte potranno essere quelle con solo minuti di chiamate (e in questo caso i minuti passeranno a illimitati) oppure anche quelle comprendenti traffico dati per navigare in internet (e anche in questo caso saranno aumentati i giga e potrebbero passare anche ad illimitati).

I clienti che vorranno mantenere uguale ma propria offerta dovranno invece inviare un messaggio con scritto NVAR al numero 40400, entro però 30 giorni dall’avviso inviato dall’operatore telefonico WindTre. Ecco qui di seguito uno degli SMS inviati dall’operatore per avvisare i suoi utenti:

“Modifiche contratto: per esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati la tua offerta varierà. Avrai 150 GIGA al nuovo costo di 8,99E al mese. I nuovi GIGA saranno disponibili già dal 20/12, il costo sarà adeguato dal 1/2/22. In alternativa puoi mantenere invariata la tua attuale offerta inviando il testo NVAR con SMS al numero 40400 entro l’8/1/22. Recesso senza penali né costi entro il 7/2/22 con racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti e negozi WINDTRE o cambio operatore. Info su windtre.it/plan.”