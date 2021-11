A partire dal 22 novembre 2022 il noto operatore telefonico WindTre ha deciso di lanciare alcune promozioni per celebrare l’arrivo delle festività natalizie. In particolare, tramite la promozione Christmas Edition gli utenti potranno usufruire di una grande quantità di giga per navigare in internet.

WindTre lancia la promozione Christmas Edition con tanti giga per navigare

Il noto operatore telefonico arancione sta proponendo a partire dal 22 novembre e fino alla fine delle feste natalizie la promozione denominata Christmas Edition. Nello specifico, sarà possibile sottoscrivere le offerte mobile in questa edizione speciale che includerà un quantitativo di giga maggiorato.

Tra le offerte, ci sarà ad esempio quella denominata WindTre Di Più Full 5G. Quest’ultima include solitamente 100 GB di traffico dati per navigare ma, nella sua versione Christmas Edition, il traffico dati complessivo di cui potranno usufruirne gli utenti sarà pari a 150 GB e sarà sempre supportata la muova connettività 5G.

Questa offerta include inoltre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri e anche 50 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri. In questo caso, il costo mensile è pari a 14,99 euro, tramite però il metodo di pagamento automatico Easy Pay.

Oltre a questa offerta, anche la promo denominata WindTre Junior Crew potrà essere attivata nella versione Christmas Edition. In questo caso, potrà essere attivata da tutti i nuovi clienti under 18, i quali potranno usufruire di ben 120 GB di traffico dati con supporto alla connettività 4G e 4.5G. Saranno poi sempre compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 200 SMS.